Большинство регионов РФ прошли пик заболеваемости коронавирусом – Собянин

14:19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин заявил, что большинство регионов России прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом мэр заявил в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"В целом ситуация, на мой взгляд, значительно улучшается. Каждую неделю мы видим позитивную динамику. <...> Основная масса регионов прошла пик заболевания, и мы видим позитивную динамику и по пневмонии, и по выявляемости и так далее", – сказал Собянин.
В ходе заседания Собянин также отметил, что ситуация с коронавирусом в столице стабильна на протяжении двух месяцев. По его словам, около 60% пациентов в Москве болеют бессимптомно.
Он обратил внимание, что в городе организован большой объем тестирования, в том числе и по свободной записи, и по ПЦР, и по ИФА-тестам.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также сообщил, что положение с COVID-19 постепенно улучшается по всей России. Он уточнил, что власти ведут постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь.
За сутки в России подтвердили 5 118 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. В 1 356 из них клинических проявлений не было. Всего в стране зафиксировано 892 654 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Москва занимает 17-е место по количеству новых случаев коронавируса
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