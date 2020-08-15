В Москве темп прироста новых случаев за 2 календарные недели составляет 0,28%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице подтверждено 695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Среднесуточный темп их прироста за последний месяц на 25,4% меньше, чем в предыдущий. За последние две недели этот показатель в городе равен 0,28%. В соответствии с критериям Роспотребнадзора, если он меньше единицы, это говорит о стабильной эпидемиологической ситуации. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.
54,5% среди новых заболевших – люди в возрасте 18–45 лет, 27,2% – 46–65 лет, 7,6% – 66–79 лет, еще 3,9% – старше 80 лет, а 6,8% – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Сергей Собянин обратил внимание, что планов по повторному введению ограничений в столице пока нет. В то же время он предупредил, что масочный режим в городе сохранится еще на несколько месяцев. Использовать средства индивидуальной защиты следует в транспорте, в общественных местах, а также в торговых центрах и офисах.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 32,2 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, за сутки – 318 тысяч тестов. Медики наблюдают за 229 391 человеком.
В РФ зарегистрирован еще 5 061 случай COVID-19, из этого числа 1 351 – без клинических проявлений. Общее количество случаев в стране – 917 884, что на 0,6% больше показателя днем ранее.
Минздрав сообщил о начале производства вакцины от коронавируса в России, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Его глава Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество планируют произвести за год. Он уточнял, что вакцинация может начаться в декабре – январе.
Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко обращал внимание, что она будет бесплатной. По его словам, производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат вакцину, будут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, подчеркнул Мурашко.
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