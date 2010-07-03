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17:10

Адвокат рассказал, с кем будут содержаться Кокорин и Мамаев в колонии

общество

17:10

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Адвокат брата Кирилла Кокорина Вячеслав Барик рассказал, с кем будут содержаться его подзащитный и другие фигуранты дела в колонии.

"Ребята будут содержаться с так называемыми первоходами, а вот статьи, как в СИЗО, учитывать уже не будут. Но нужно понимать, что здесь большую роль играет категория преступления. Осужденных за тяжкие там нет, они отбывают наказание на другом режиме", – пояснил он RT.

В то же время представитель защиты признал, что встречаются разные люди. По его словам, Александр Кокорин на суде говорил о знакомстве с человеком, осужденном за непреднамеренное убийство.

Осенью 2018 года в столичном кафе на Большой Никитской компания устроила драку с посетителями. Среди них был глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. У первого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В тот же день футболисты у гостиницы "Пекин" избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1,5 годам колонии каждого. Полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий получили на месяц меньше. Решение обжаловали, но 13 июня Мосгорсуд оставил его прежним.

Подсудимые частично признали вину и извинились. Но хулиганство они отрицали.

Суд оставил приговор Кокорину и Мамаеву без изменений

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