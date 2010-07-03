Суд оставил приговор Кокорину и Мамаеву без изменений

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд оставил приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и детскому тренеру Александру Протасовицкому, осужденным по делу о драках в центре столицы, сообщает телеканал Москва 24.

"Суд постановил по совокупности преступлений назначить наказание Александру Кокорину в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Павлу Мамаеву – 1 года и 5 месяцев колонии общего режима. Апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения", – говорится в решении суда.

Осужденные принимали участие в слушании. Их доставили в суд прямо из СИЗО. Защита оспаривала законность приговора, а прокуратура просила внести поправки в квалификацию одной из статей.

Выступая перед судом, Кирилл Кокорин заявил, что ему "хотелось бы уже просто выйти", а хулиганства в его действиях не было. Его брат просил суд о справедливости. А Мамаев выразил уверенность, что Мосгорсуд не будет смягчать приговор, а все происходящее назвал "шоу".

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и пяти месяцам.

Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.

