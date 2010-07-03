Москвичам рекомендовали отложить из-за непогоды выезд за город

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Столичным водителям советуют отложить поездки за город на поздний вечер пятницы или утро субботы из-за непогоды. Предупреждение опубликовали в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

"До завтрашнего утра МЧС предупреждает о сильном дожде, граде и ветре. А еще пятница со всем вытекающим дачным трафиком. Будьте осторожны на дороге и с выбором времени выезда за город – его стоит отложить на попозже сегодня или пораньше завтра", – говорится в сообщении.

На 14 июня в регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гроз, ветра и высокой пожароопасности. Во второй половине дня дожди усилятся, а порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

Сегодня может выпасть от 10 до 13 миллиметров осадков. Это пятая часть июньской нормы в 75 миллиметров.

Водителей попросили снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, а также не парковаться около деревьев во время грозы. Рестораторам рекомендовали укрепить конструкции веранд на улице и закрыть зонты.

Однако уже на следующей неделе в столицу вернется летнее тепло. Воздух прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр.