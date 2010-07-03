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13:06

Рестораторам рекомендовали закрыть веранды из-за грозы

общество погода

13:06

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Департамент торговли и услуг столицы обратился к руководителям кафе и ресторанов с просьбой приостановить работу летних веранд в пятницу, 14 июня, из-за непогоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента.

Уточняется, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов с сохранением до 10:00 15 июня местами ожидается гроза, ливень, град и шквалистый ветер.

Также рестораторам рекомендовали укрепить все конструкции веранд под открытым небом и закрыть зонты.

По прогнозам синоптиков, в Москве во второй половине дня ожидаются сильные дожди с грозами. Ветер усилится, и его порывы будут достигать 12–17 метров в секунду.

Также о неблагоприятных погодных условиях предупредили автомобилистов. Водителей попросили снизить скорость и увеличить дистанцию. Автомобилистам посоветовали выезжать за город либо позже вечером, либо в субботу утром.

В столице может выпасть от 10 до 13 миллиметров осадков, что является пятой частью нормы.

Температура воздуха в городе составит плюс 22–24 градуса, по области – 20–25 градусов. В мегаполисе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров и стихийных бедствий.

В Москве объявлено штормовое предупреждение

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