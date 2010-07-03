Рестораторам рекомендовали закрыть веранды из-за грозы

Департамент торговли и услуг столицы обратился к руководителям кафе и ресторанов с просьбой приостановить работу летних веранд в пятницу, 14 июня, из-за непогоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента.
Уточняется, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов с сохранением до 10:00 15 июня местами ожидается гроза, ливень, град и шквалистый ветер.
Также рестораторам рекомендовали укрепить все конструкции веранд под открытым небом и закрыть зонты.
По прогнозам синоптиков, в Москве во второй половине дня ожидаются сильные дожди с грозами. Ветер усилится, и его порывы будут достигать 12–17 метров в секунду.
Также о неблагоприятных погодных условиях предупредили автомобилистов. Водителей попросили снизить скорость и увеличить дистанцию. Автомобилистам посоветовали выезжать за город либо позже вечером, либо в субботу утром.
В столице может выпасть от 10 до 13 миллиметров осадков, что является пятой частью нормы.
Температура воздуха в городе составит плюс 22–24 градуса, по области – 20–25 градусов. В мегаполисе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров и стихийных бедствий.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.