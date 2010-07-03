В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев прокомментировал Москве 24 сообщения о возможном похолодании до +1 градуса в столице. По его словам, такое понижение температуры вероятно местами по области, а в Москве ничего подобного не ожидается.

"Такой скачок возможен, поскольку воздушная масса над центральными регионами в России сменилась на более прохладную. Если накануне было 30 градусов, то сейчас воздух пришел с северо-запада более прохладный, и температура понизилась почти на 10 градусов. А в ближайшую ночь под влиянием антициклона будет понижение температуры. Местами по области на северо-востоке и востоке температура может опуститься до +1 градуса. Но в Москве мы такого не ждем", – пояснил синоптик.



Александр Голубев заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России В Москве таких температур не ждем, просто прохладно. Иногда наши коллеги нагнетают немного обстановку, но это тоже не совсем верно.

Голубев добавил, что в столице в ночь с 13 на 14 июня синоптики прогнозируют минимальную температуру +9...+11 градусов. А в целом по области – от +6 до +11 градусов.

"В Москве в пятницу днем – +24...+26, в субботу – +20...+22. А в воскресенье будет +22...+24.

В последующие дни, 17 и 18 июня, характер погоды существенно не изменится. Дожди вероятны в ночь на субботу. Днем в основном без осадков. С начала следующей недели днем – от +14 градусов: 30-градусных значений не ожидаем", – заключил Голубев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве температура воздуха с 13 на 14 июня опустится до +1 градуса. Отмечалось, что утром 13 июня в городе температура воздуха прогреется лишь до +10...+12 градусов, днем столбики термометров дойдут до +22 градусов. В ночь с четверга на пятницу в столице будет около +10 градусов, в Подмосковье – +5...+10 градусов, а местами температура опустится до +1 градуса. При этом днем в городе будет по-прежнему тепло – +25...+27 градусов.

Портал "Метеоновости" подтвердил, что жара покинет столичный регион ближе к выходным. В то же время там отметили, что в субботу обойдется без осадков, хотя в этот день будет еще прохладнее, чем в пятницу.

На 13 июня Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе.