В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев прокомментировал Москве 24 сообщения о возможном похолодании до +1 градуса в столице. По его словам, такое понижение температуры вероятно местами по области, а в Москве ничего подобного не ожидается.
"Такой скачок возможен, поскольку воздушная масса над центральными регионами в России сменилась на более прохладную. Если накануне было 30 градусов, то сейчас воздух пришел с северо-запада более прохладный, и температура понизилась почти на 10 градусов. А в ближайшую ночь под влиянием антициклона будет понижение температуры. Местами по области на северо-востоке и востоке температура может опуститься до +1 градуса. Но в Москве мы такого не ждем", – пояснил синоптик.
В Москве таких температур не ждем, просто прохладно. Иногда наши коллеги нагнетают немного обстановку, но это тоже не совсем верно.
Александр Голубев
заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России
Голубев добавил, что в столице в ночь с 13 на 14 июня синоптики прогнозируют минимальную температуру +9...+11 градусов. А в целом по области – от +6 до +11 градусов.
"В Москве в пятницу днем – +24...+26, в субботу – +20...+22. А в воскресенье будет +22...+24. В последующие дни, 17 и 18 июня, характер погоды существенно не изменится. Дожди вероятны в ночь на субботу. Днем в основном без осадков. С начала следующей недели днем – от +14 градусов: 30-градусных значений не ожидаем", – заключил Голубев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве температура воздуха с 13 на 14 июня опустится до +1 градуса. Отмечалось, что утром 13 июня в городе температура воздуха прогреется лишь до +10...+12 градусов, днем столбики термометров дойдут до +22 градусов. В ночь с четверга на пятницу в столице будет около +10 градусов, в Подмосковье – +5...+10 градусов, а местами температура опустится до +1 градуса. При этом днем в городе будет по-прежнему тепло – +25...+27 градусов.
Портал "Метеоновости" подтвердил, что жара покинет столичный регион ближе к выходным. В то же время там отметили, что в субботу обойдется без осадков, хотя в этот день будет еще прохладнее, чем в пятницу.
На 13 июня Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.