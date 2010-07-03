До 20% месячной нормы осадков может выпасть в столице в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу, 14 июня, в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, в городе может выпасть от 10 до 13 миллиметров осадков, что является пятой частью нормы, составляющей в июне 75 миллиметров.

"Ливневые дожди и грозы пройдут почти повсеместно. Температура воздуха составит плюс 23–25 градусов. В субботу зона осадков сместится на юг и юго-восток. Так что дожди вероятны только на юге Московской области, на остальной территории региона обойдется без существенных осадков", – сказал представитель центра погоды.

Температура воздуха в столице составит плюс 22–24 градуса, по области – 20–25 градусов.

Кроме того, на 14 июня в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров и стихийных бедствий.

Синоптики ранее рассказали, что характерная для июля жаркая погода с температурой воздуха выше плюс 25 градусов, которая наблюдалась в начале июня, вернется в Москву с 17 июня.

С понедельника в столице будет около 25 градусов и выше. Согласно прогнозам Гидрометцентра, 18 июня температура в Москве может подняться до 28 градусов, 19 июня – до 30 градусов.

