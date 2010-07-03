Москвичей предупредили о ливнях, граде и шквалистом ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На столичный регион в ближайшее время обрушатся ливень, град и шквалистый ветер, сообщает МЧС. Порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

Погода испортится в ближайшие 1–2 часа и сохранится минимум до 10:00 15 июня. В связи с этим автомобилистов призывают снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. При граде нужно держаться дальше от окон машины, которые могут разбиться.

Также в такую погоду следует отключить электричество дома и не пользоваться лифтом. Находясь вне дома, лучше укрыться в подъезде или прочном здании. Пешеходам надо избегать рекламных щитов и шатких конструкций.

Кроме того, на 14 июня в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров и стихийных бедствий.

Синоптики ранее рассказали, что характерная для июля жаркая погода с температурой воздуха выше плюс 25 градусов, которая наблюдалась в начале июня, вернется в Москву с 17 июня.

С понедельника в столице будет около 25 градусов и выше. Согласно прогнозам Гидрометцентра, 18 июня температура в Москве может подняться до 28 градусов, 19 июня – до 30 градусов.

