Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Уже в воскресенье, 16 июня, москвичам пообещали комфортную погоду без осадков. Столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов. Понедельник, 17 июня, также порадует горожан теплом и солнцем. Днем температура повысится до плюс 25 градусов.
Всю следующую неделю в столице будет стоять теплая летняя погода с температурой воздуха до плюс 23–28 градусов. При этом во вторник и в выходные, 22 и 23 июня, не исключены кратковременные дожди, добавили синоптики.
Ранее в МЧС предупредили о ливнях, граде и шквалистом ветре в столичном регионе в пятницу с сохранением до 10:00 15 июня. По прогнозам, дожди усилятся во второй половине дня, а порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду. Водителей попросили снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Автомобилистов также призвали не парковаться около деревьев во время грозы. Рестораторам рекомендовали укрепить конструкции веранд под открытым небом и закрыть зонты.
В Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
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