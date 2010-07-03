Автомобилистов призвали не парковаться около деревьев из-за грозы и ливней

Столичных автомобилистов призвали не оставлять машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций. Проявлять осторожность при парковке рекомендовала пресс-служба Московского паркинга.
В ведомстве напомнили, что по прогнозам синоптиков, в городе ожидается гроза с порывами 15-20 метров в секунду, ливень, а в отдельных районах возможен град.
По данным МЧС, сегодня в Москве ожидается гроза с порывами 15-20 м/с, ливень, в отдельных районах град. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций!#АМПП#Московскийпаркинг
В столице может выпасть от 10 до 13 миллиметров осадков, что является пятой частью нормы, составляющей в июне 75 миллиметров.
Температура воздуха в столице составит плюс 22–24 градуса, по области – 20–25 градусов. В мегаполисе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров и стихийных бедствий.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.