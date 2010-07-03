Автомобилистов призвали не парковаться около деревьев из-за грозы и ливней

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных автомобилистов призвали не оставлять машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций. Проявлять осторожность при парковке рекомендовала пресс-служба Московского паркинга.

В ведомстве напомнили, что по прогнозам синоптиков, в городе ожидается гроза с порывами 15-20 метров в секунду, ливень, а в отдельных районах возможен град.

По данным МЧС, сегодня в Москве ожидается гроза с порывами 15-20 м/с, ливень, в отдельных районах град. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций!#АМПП #Московскийпаркинг — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) June 14, 2019



В столице может выпасть от 10 до 13 миллиметров осадков, что является пятой частью нормы, составляющей в июне 75 миллиметров.

Температура воздуха в столице составит плюс 22–24 градуса, по области – 20–25 градусов. В мегаполисе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров и стихийных бедствий.

