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11:38

Дожди усилятся в столице во второй половине дня

общество погода

11:38

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во второй половине дня в столице усилятся дожди, которые будут сопровождаться грозами. Порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду, сообщает портал "Метеоновости".

В связи с прогнозируемой непогодой столичный департамент торговли и услуг попросил рестораторов приостановить работу летних веранд.

В пресс-службе департамента отметили, что руководителей кафе и ресторанов, где есть летние веранды, попросили приостановить их работу 14 июня. Уточняется, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов с сохранением до 10:00 15 июня местами ожидается гроза, ливневой дождь и град.

Также о неблагоприятных погодных условиях предупредили автомобилистов. Водителей попросили снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

"Будьте осторожны на дороге и с выбором времени выезда за город – его стоит отложить на попозже сегодня или пораньше завтра", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее в МЧС сообщили, что на столичный регион в пятницу обрушатся ливень, град и шквалистый ветер.

В столице может выпасть от 10 до 13 миллиметров осадков, что является пятой частью нормы, составляющей в июне 75 миллиметров.

Температура воздуха в городе составит плюс 22–24 градуса, по области – 20–25 градусов. В мегаполисе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров и стихийных бедствий.

"Утро": ливни ожидаются во второй половине дня 14 июня


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