В России подтверждено 5 057 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России подтверждено еще 5 057 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, среди них 1 331 случай без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 692 выявленных случая за сутки, на Свердловскую область – 162, 160 – на Санкт-Петербург, 148 – на Подмосковье, 130 – на Нижегородскую область. В Ростовской области зарегистрировано 125 свежих случаев, в Красноярском крае – 121, в Иркутской области – 115, в ХМАО и Омской области – по 108, по 105 – в Ставропольском крае и Оренбургской области, 102 – в Волгоградской.
В остальных регионах зафиксировано менее 100 случаев: 98 – в Кемеровской области, 95 – в Саратовской, по 94 – в Воронежской и Ульяновской областях, 92 – в Приморском крае, 91 – в ЯНАО, 90 – в Краснодарском крае, 87 – в Алтайском, 84 – в Челябинской области, 81 – в Хабаровском крае, 80 – в Орловской области.
Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Ненецкий и Чукотский автономные округа (0,0%), Московская и Смоленская области, Северная Осетия, Чечня (0,2%), а также Москва, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Владимирская и Липецкая области (0,3%). Общее число случаев за весь период в 85 регионах РФ – 907 758, что на 0,6% больше показателя за прошлый день.
За сутки отмечено 124 летальных случая, из которых 4 – в Московской области и 11 – в Москве. Всего по России скончались 15 384 человека.
Выписано за сутки 6 098 человек, в том числе 150 – в Подмосковье и 787 – в столице. Общее количество таких пациентов по стране – 716 396.
11 августа стало известно о регистрации в России вакцины от коронавируса. Владимир Путин уточнил, что разработку испытала на себе одна из его дочерей. В августе прививку собирается сделать глава Минздрава Михаил Мурашко.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса стартует в конце августа или сентябре. Первые партии российской вакцины выпустят в течение двух недель, уточнил Мурашко. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил, что Россия получила запрос на приобретение более одного миллиарда вакцин от 20 стран.
Мурашко отметил, что вакцинация будет добровольной. Привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие через приложение, которое сейчас создается.
В ВОЗ заявили, что любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом. В организации приветствуют достижения в этой сфере и призывают к равноправному и справедливому доступу к таким разработкам.
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