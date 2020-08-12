В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

В Оперштабе подчеркнули, что у всех скончавшихся был зафиксирован диагноз "пневмония". Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, с начала пандемии в столице скончались 4 622 человека с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 5 102 новых случая коронавируса. При этом в 1 404 случаях не было клинических проявлений заболевания.

Таким образом, Москва заняла 18-е место по количеству новых случаев коронавируса. Согласно последним данным, темп прирост заболеваемости в столице составляет 0,3%.

В Москве за сутки выявили 689 новых случаев заболевания COVID-19

Ранее регистрацию вакцины от COVID-19 в России прокомментировали в ВОЗ. В организации призвали к равноправному и справедливому доступу к препарату.