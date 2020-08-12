Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов

12 августа, 21:20
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.
По данным экспертов организации, за последние сутки в мире установили 214 985 новых случаев. Кроме того, зарегистрированы 4 835 летальных исходов. Общее число погибших достигло отметки в 737 тысяч человек.
11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В России за последние сутки подтвердили 5 102 новых случая коронавируса. Клинических проявлений не было у 1 404 случаев. Из общего массива установленных больных, 689 проходят лечение в Москве.
Президент России Владимир Путин накануне объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Президент добавил, что ее испытала на себе одна из его дочерей. По данным Минздрава, иммунитет от введения вакцины будет сохраняться в пределах двух лет.
Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
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