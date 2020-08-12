В России подтверждено 5 102 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России подтверждено 5 102 случая коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки, сообщает Оперативный штаб. 1 404 клинических проявлений не имели.
Случаи выявлены в 84 регионах, 689 из них пришлось на Москву, 167 – на Свердловскую область, 161 – на Санкт-Петербург, 152 – на Московскую область, 127 – на Ростовскую. 124 зафиксировано в Нижегородской области, 123 – в Красноярском крае, 119 – в Иркутской области, 117 – в ХМАО, 106 – в Омской области.
103 случая зарегистрировано в Оренбургской области, 102 – в Орловской, 96 – в Саратовской, 95 – в Ставропольском крае, 94 – в Кемеровской области, 93 – в Воронежской, по 91 – в Волгоградской, Ульяновской областях, а также в Приморском крае, 89 – в Хабаровском крае.
Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Чукотский автономный округ, Смоленская и Московская области, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Общее число случаев в 85 регионах страны – 902 701, что на 0,6% больше, чем днем ранее.
Подтверждено 129 летальных исходов за сутки, среди которых 12 в Москве и 5 в Подмосковье. Всего в России их зафиксировано 15 260.
За сутки выписано по выздоровлении 7 123 пациента, в том числе 1 088 в столице и 215 в Московской области. Общее количество выписанных в РФ за весь период – 710 298.
Роспотребнадзор сообщил о проведении свыше 31,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. Под медицинским наблюдением в стране остается более 234,5 тысячи человек.
Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Президент добавил, что ее испытала на себе одна из его дочерей.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Он рассказал, что разработка Центра имени Гамалеи показала эффективность и безопасность по результатам клинических исследований, серьезных осложнений иммунизации не оказалось ни у кого.
В Росздравнадзоре заявили, что клиническое исследование на двух тысячах человек проведут после регистрации вакцины. В Минздраве уточнили, что после ее введения иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до двух лет.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса стартует в конце августа или сентябре. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия получила запрос на приобретение более одного миллиарда вакцин от 20 стран.
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