В Москве от коронавируса вылечились более 192,6 тысячи человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки еще 1 088 человек вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, всего от COVID-19 в Москве выздоровели 192 686 человек.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1088 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 192 686", – отметила Ракова.

Сообщается, что перед выпиской специалисты проводят специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия у человека заболевания. Во время выписки пациенты, которые должны оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся от коронавируса москвичи могут стать донорами плазмы крови. Она используется для лечения больных COVID-19. Сообщается, что донором плазмы может стать любой выздоровевший от коронавируса в возрастном диапазоне от 18 до 55 лет.

Желающий сдать кровь должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты B и С. Наличие хронических заболеваний является противопоказанием к сдаче плазмы крови.

Также москвичам, переболевшим коронавирусом, предлагают стать социальными волонтерами. Они могут помочь людям, которые проходят курс лечения от COVID-19 на дому.

По всем вопросам столичные жители могут обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 18:00.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в стране вакцины от коронавируса. Она получила название "Спутник V". По словам главы государства, она прошла все необходимые проверки.

В настоящий момент введение препарата от COVID-19 в гражданский оборот планируется с 1 января 2021 года. Первыми, кто сможет сделать прививку от коронавируса, станут учителя и медицинские работники. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.