Москва занимает 18-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве число новых случаев коронавирусной инфекции составляет 5,43 на 100 тысяч человек, исходит из данных Росстата.
Таким образом, столица занимает 18-е место среди регионов России по приросту заболевших COVID-19.
Москва также входит в число субъектов с одним из самых низких показателей темпа прироста новых случаев коронавируса. На сегодняшний день он составляет 0,3%.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 5 102 случая коронавирусной инфекции. Из них 689 заболевших COVID-19 обнаружили в Москве. Общее число случаев коронавируса в РФ составляет 902 701. Из них 710 298 пациентов вылечились в результате прохождения курса лечения. 15 260 человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
В Москве за последние сутки от COVID-19 вылечились 1 088 человек. Всего в столице за все время пандемии коронавируса выздоровели 192 686 человек.
12 пациентов в Москве скончались из-за COVID-19 за минувшие 24 часа. У всех умерших была диагностирована пневмония. Общая численность скончавшихся в столице из-за осложнений, вызванных коронавирусом, составила 4 611 человек.
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