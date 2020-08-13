Еще 787 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице выздоровели еще 787 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 193 тысяч 473", – сообщила вице-мэр.

Перед выпиской специалисты проводят специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия у человека заболевания. Во время выписки пациенты, которые должны оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся от коронавируса москвичи могут стать донорами плазмы крови. Она используется для лечения больных COVID-19. Сообщается, что донором плазмы может стать любой выздоровевший от коронавируса в возрастном диапазоне от 18 до 55 лет.

Желающий сдать кровь должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты B и С. Наличие хронических заболеваний является противопоказанием к сдаче плазмы крови.

Также москвичам, переболевшим коронавирусом, предлагают стать социальными волонтерами. Они могут помочь людям, которые проходят курс лечения от COVID-19 на дому.

По всем вопросам столичные жители могут обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 18:00.

Ранее Владимир Путин объявил о регистрации первой в стране вакцины от коронавируса. Она получила название "Спутник V". Первыми, кто сможет сделать прививку от коронавируса, станут учителя и медицинские работники.