Жара до 30 градусов ожидается в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тридцатиградусная жара ожидается в столице в среду, 12 июня, передает телеканал Москва 24.

МЧС призывает не оставлять детей у воды без присмотра. Горожанам напомнили, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого из-за риска возникновения пожаров.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк уточнила, что в столице большого количества не прогнозируется.

"В Москве мы много дождей не ждем, вряд ли это будет больше 1–2 миллиметров осадков, а вот по области это может быть от 0 и до 10 миллиметров. Так как дожди пойдут с запада, они в первую очередь достанутся западным районам Подмосковья", – цитирует ее РИА Новости.

Метро подготовилось к жаркой погоде. Специалисты регулярно очищают вентиляционную систему. Для проветривания подземки специалисты сняли вестибюльные двери со входов и выходов.

В более чем 2,5 тысячи вагонов есть кондиционеры. Там, где их нет, воздух в салон проходит естественным путем через воздухозаборные устройства на крыше вагона. Уборка и дезинфекция салонов осуществляются при каждом заезде поезда в депо. В подземке также начали раздавать воду.

На особый режим переключились коммунальные службы. Дороги стараются поливать каждые два часа, чтобы охладить поверхность.

В центрах соцобслуживания открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга.

Однако скоро жара начнет отступать. Уже во второй половине дня из-за приближения холодного атмосферного фронта местами возможны кратковременный дождь и гроза. Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Его порывы могут достигать 15 метров.

В Гидрометцентре предупредили о грядущем похолодании. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что столбики термометров опустятся до 21–23 градусов в четверг, 13 июня. В пятницу и субботу погода существенно не поменяется.

Портал "Метеоновости" подтвердил, что жара покинет столичный регион ближе к выходным. В то же время там отметили, что в субботу обойдется без осадков, хотя в этот день будет еще прохладнее, чем в пятницу.