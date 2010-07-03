Москвичей предупредили об аномально жаркой погоде

Предстоящим днем в столичном регионе сохранится аномально жаркая погода. Температура превышает климатические значения почти на 8-9 градусов, сообщается на сайте "Метеоновости".
Московский регион окажется под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве достигнет 28-30 градусов тепла, по области – до плюс 30 градусов.
Ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм ртутного столба.
Синоптики предупреждают, что пониженное содержание кислорода и низкая влажность воздуха являются серьезной нагрузкой для организма. В условиях духоты и перегрева даже практически здоровые люди могут почувствовать слабость, сонливость, учащение сердцебиения и головные боли.
Ранее специалисты сообщили, какие дни текущей недели будут самыми жаркими. Во вторник и в среду воздух прогреется до 30 градусов. В четверг, 13 июня, станет прохладнее – до 25 градусов. Вновь установится переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В пятницу, 14 июня, будет дождливо и облачно. Столбики термометров покажут 22–27 градусов.
Облачную погоду с прояснениями можно ждать в субботу, 15 июня. В этот день возможен кратковременный дождь, температура опустится до 20–25 градусов.
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