Жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 12 июня

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

В праздничный день в Москве и области сохранится жаркая погода, сообщается на портале "Метеоновости".

Воздух в городе прогреется до 28-30 градусов тепла, по области будет 25-30 градусов. При переменной облачности в первой половине дня осадков не предвидеться.

Во второй половине дня из-за приближения холодного атмосферного фронта местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Атмосферное давление начнет движение вниз и составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность около 30%. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 15 метров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил москвичей о грядущем похолодании. В четверг, 13 июня, в городе ожидается уже до +23 градусов. В пятницу и субботу погода существенно не поменяется, в городе будет около +20...+25 градусов. Метеоролог также рассказал, что к столице приближается грозовой фронт.

