Фестиваль сидра в Москве не будут отменять после смертельных отравлений в регионах России

Фото: depositphotos/Yury-76

Фестиваль сидра I Love Cider, запланированный на 17 июня в Москве, не будут отменять, несмотря на массовые отравления напитком марки "Мистер Сидр". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главного организатора мероприятия Алину Локтеву.

"Несмотря на то что такая печальная трагедия произошла, я планирую проводить фестиваль. Наш фестиваль не имеет ничего общего с напитком, который был представлен", – заявила она.

По словам организатора, случаи отравления суррогатным алкоголем в РФ не редкость. На фоне произошедшего фестивалю Локтевой был нанесен имиджевый удар, однако отменять его не будут, поскольку, как заявила она сама, "сидр – это вкусно и классно".

Подобные мероприятия, уверена организатор, научат население отличать качественную продукцию от контрафакта. Цель предстоящего фестиваля – рассказать, что "сидр – это вкусный натуральный напиток из яблочного сока прямого отжима".

Согласно последним данным, после употребления сидра марки "Мистер Сидр" в Ульяновской области погибли 20 человек.

Случаи отравления алкоголем также были выявлены в Самарской области, где погибли 7 человек, под наблюдением врачей находятся 13 человек. Еще несколько случаев отравления выявили в Нижегородской области, погибли два человека.

В Удмуртии скончался молодой человек, еще одна женщина находится в больнице.

Первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии. В Пензенской области отравились три человека.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время следственных мероприятий правоохранители в качестве подозреваемого задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области. Следователи обратились к Ленинскому районному суду Ульяновска с просьбой заключить подозреваемого под стражу.

Роспотребнадзор и отделения ведомства в субъектах РФ изучают пробы напитка на наличие опасных веществ. Тестирования партий сидра в Ульяновской области уже показали наличие в его составе опасных для жизни потребителей примесей метанола и этилбутирата.

На время расследования россиянам настоятельно рекомендовали отказаться от употребления всех видов алкогольных напитков марки. В случае обнаружения продукции в магазинах Москвы и Подмосковья следует немедленно сообщить об этом по телефонам +7 (495) 687-40-41 и +7 (800) 100-50-14.



Число умерших от отравления сидром возросло до 28 человек