Представитель ВОЗ в России призвала делиться успешным опытом борьбы с COVID-19

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о важности использования наиболее эффективных практик борьбы с пандемией коронавируса, сообщает RT.
Она отметила, что генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус поделился опытом работы разных стран в условиях распространения COVID-19. В частности, он рассказал о мерах, которые предпринимались в Китае, Сингапуре, Южной Корее и Японии.
Вуйнович подчеркнула, что необходимо использовать такой опыт, который доказал свою успешность в противодействии распространению коронавируса.
"У каждой страны есть свой контекст, социально-экономический, культурный... Но опыт очень важен, нужно его использовать, не повторять ошибки, а сделать шаг вперед. Использовать то, что показало свою эффективность", – сказала Вуйнович.
26 марта Мелита отметила, что Россия не нуждается во введении жесткого карантина на территории страны. Она подчеркнула важность самодисциплины граждан, которая может поспособствовать менее болезненному течению пандемии в РФ.
Однако 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что около 20% москвичей проигнорировали призывы о соблюдении режима самоизоляции. В связи с этим с 30 марта в столице действуют дополнительные меры, предписывающие перейти на домашний режим всем москвичам вне зависимости от возраста. Также Собянин отметил, что период нерабочей недели позволит радикально усилить меры по самоизоляции граждан.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин после введения дополнительных мер в Москве поручил регионам рассмотреть возможность введения аналогичного режима на их территории. После этого в субъектах России начали вводить режим самоизоляции, одними из последних стали регионы Северного Кавказа.
За последние сутки в России зарегистрировали 440 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, численность инфицированных на территории РФ составила 2777 человек. 190 человек излечились от коронавируса, в то время как 24 человека стали жертвами COVID-19. Более 215 тысяч человек в России продолжают оставаться под медицинским наблюдением.
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