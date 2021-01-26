РФПИ подписал соглашение о поставках в Малайзию вакцины "Спутник V"

12:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и малайзийская фармацевтическая компания Duopharma Sdn Bhd подписали соглашение об условиях поставки в Малайзию вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что это соглашение – лишь первый шаг в направлении налаживания комплексного двустороннего сотрудничества, которое включает не только поставки российской вакцины, но и создание в Малайзии собственной научно-исследовательской базы для ее производства.
Российская вакцина для поставок в Малайзию будет производиться на площадках в Индии, Китае и Южной Корее.
Ранее сообщалось, что "Спутник V" в скором времени планируют зарегистрировать более чем в 25 странах.
Антикоронавирусную вакцину "Спутник V" зарегистрировали в ОАЭ и в Венгрии. Последняя стала первым государством Евросоюза, которое готово применить российский препарат.
Также сообщалось о регистрации вакцины в Парагвае и Венесуэле.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19.
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