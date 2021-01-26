РФПИ подписал соглашение о поставках в Малайзию вакцины "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и малайзийская фармацевтическая компания Duopharma Sdn Bhd подписали соглашение об условиях поставки в Малайзию вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это соглашение – лишь первый шаг в направлении налаживания комплексного двустороннего сотрудничества, которое включает не только поставки российской вакцины, но и создание в Малайзии собственной научно-исследовательской базы для ее производства.

Российская вакцина для поставок в Малайзию будет производиться на площадках в Индии, Китае и Южной Корее.

Ранее сообщалось, что "Спутник V" в скором времени планируют зарегистрировать более чем в 25 странах.

Антикоронавирусную вакцину "Спутник V" зарегистрировали в ОАЭ и в Венгрии. Последняя стала первым государством Евросоюза, которое готово применить российский препарат.

Также сообщалось о регистрации вакцины в Парагвае и Венесуэле.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19.