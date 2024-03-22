Театры и музеи в Москве будут закрыты в выходные из-за теракта в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Театры и музеи в Москве не будут работать 23 и 24 марта из-за теракта в "Крокус Сити Холле", передает "Интерфакс".

Будут закрыты Государственная Третьяковская галерея, Пушкинский музей и Исторический музей. Также спектакли отменят в Большом театре, Театре имени Вахтангова, Театре на Трубной, Театре Моссовета, Театре Наций, "Современнике", Театре на Таганке, МХТ имени Чехова.

Стрельба в здании "Крокус Сити Холла" произошла вечером 22 марта во время концерта группы "Пикник". В здание ворвались люди в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматов. Позже в "Крокусе" начался пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Из здания удалось эвакуировать порядка 100 человек.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала случившееся кровавым терактом. Дипломат призвала мировое сообщество осудить "это чудовищное преступление". В свою очередь, омбудсмен Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким пострадавших от нападения на "Крокус Сити Холл".

По факту стрельбы в "Крокус Сити Холле" Следственный комитет завел дело по статье "Террористический акт". По последним данным ФСБ РФ, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек и более 100 пострадали.

Сергей Собянин отменил все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве. Мэр попросил с пониманием отнестись к этой мере.

В свою очередь, в Минобрнауки России в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" рекомендовали вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу, 23 марта, студентов на дистанционное обучение. Ведомство также поручило вузам дополнительно проинструктировать службы безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину с самых первых минут теракта в "Крокус Сити Холле" сообщили о начале стрельбы. Песков подчеркнул, что президентом даны все необходимые указания.



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