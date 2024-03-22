Минобрнауки РФ рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные из-за теракта

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Министерство науки и высшего образования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу, 23 марта, студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Также ведомство поручило вузам дополнительно проинструктировать службы безопасности.

Стрельба в здании "Крокус Сити Холла" произошла вечером 22 марта во время концерта группы "Пикник". В здание ворвались люди в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматов. Позже в здании начались пожар и разрушение кровли. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Из здания удалось эвакуировать порядка 100 человек.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала случившееся кровавым терактом и призвала мировое сообщество осудить "это чудовищное преступление". В свою очередь, омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким пострадавших от нападения на "Крокус Сити Холл".

Сергей Собянин отменил все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве. Мэр попросил с пониманием отнестись к этой мере.

По факту стрельбы в "Крокус Сити Холле" Следственный комитет завел дело по статье "Террористический акт". По последним данным ФСБ РФ, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек и более 100 пострадали.