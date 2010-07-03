Порядка 1,6 млн человек проехали по МЦД за 4 дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первые два Московских центральных диаметра за четыре дня работы перевезли порядка 1,6 миллиона человек, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что в воскресенье, 24 ноября, МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" воспользовались 125 тысяч пассажиров, а маршрутом МЦД-2 "Курско-Рижский" – 133 тысячи человек. В департаменте добавили, что общий объем перевозок за этот день составил 258 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что проезд на электричках по МЦД будет бесплатным с 25 ноября по 8 декабря. По его словам, это необходимо для более тщательной наладки билетной системы. Кроме того, будут проведены дополнительные работы по повышению провозной способности и удлинению состава.

Диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

С запуском МЦД на станции диаметров, на пересадочные станции метро вышли на дежурство более 500 сотрудников метрополитена, которые раздали более 100 тысяч информационных листовок о тарифах и способах оплаты на МЦД.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. В 2023-м на МЦД-1 и МЦД-2 число пересадочных станций возрастет до 27: там построят девять станций и отремонтируют 47 платформ.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

На платформах сделают указатели мест остановки поездов "Иволга". Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров.

