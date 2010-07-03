Новая станция МЦД-2 Пенягино откроется вечером 24 ноября

Фото: stroi.mos.ru
Новая станция МЦД-2 Пенягино в городском округе Красногорск откроется для пассажиров вечером 24 ноября. Об этом говорится на сайте Московской железной дороги (МЖД).
"Сегодня в 18:00 для пассажиров откроется новый остановочный пункт Пенягино на МЦД-2 "Курско-Рижский". Линия МЦД-2 станет доступна для жителей микрорайона Павшинская Пойма городского округа Красногорск", – рассказали в пресс-службе, добавив, что станция также улучшит транспортную доступность района Митино.
Станция находится между остановочными пунктами Павшино и Волоколамская Рижского направления МЖД. На ней для удобства горожан обустроен навес и крытый подземный пешеходный переход. Для маломобильных пассажиров установлены лифты и экскалаторы.
Накануне на втором московском диаметре открылась новая станция Волоколамская. Она соседствует с Арбатско-Покровской линией метро. Первые пассажиры оценили экономию времени в поездке и комфорт новых поездов. Пересесть с Волоколамской на одноименную станцию метро можно за две минуты.
21 ноября Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым диаметрам. В церемонии открытия на Белорусском вокзале также участвовали министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
В первый день диаметрами воспользовались более 500 тысяч человек. За два дня они перевезли более миллиона пассажиров.
МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.
Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.
График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.
На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.
На станциях МЦД установят указатели остановки поездов "Иволга"
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