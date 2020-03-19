Павильон МЦД и другие программы метро в Москве приостановят из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Павильон Московских центральных диаметров и Центр профориентации метрополитена будут закрыты с 19 марта в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Планируется прекращение работы и других проектов подземного транспорта. Так, в Москве приостановят выступления участников проекта "Музыка в метро". Прекратит работу экскурсионное бюро "Метротур" и проект "Экскурсии в метро".
Также в связи с дополнением указа мэра Москвы, согласно которому запрещены мероприятия с численностью участников более 50 человек, отменили все культурные мероприятия, которые планировали провести на территории метрополитена и МЦД.
В связи с мерами по борьбе с угрозой распространения коронавируса в столице отменяются или переносятся и другие мероприятия. Так, до 10 апреля приостановили все экскурсии в национальный парк "Лосиный остров". Кроме того, прекратили работу Московский зоопарк, Большой Московский цирк и парк "Остров мечты". Частично отменяются мероприятия и на ВДНХ. Кроме того, об отмене запланированной культурной программы сообщили и в Кремлевском дворце.
Кроме того, с 21 марта по 12 апреля все московские школы уйдут на каникулы. В столице на дистанционную форму обучения переходят и ведущие вузы. Кроме того, с 16 марта прекратил работу проект "Московское долголетие".
Согласно последним данным, в Москве зафиксировали 30 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в России зарегистрировано 147 эпизодов инфицирования COVID-19. Всего в мире более 200 тысяч человек подверглись заражению. Более 8 тысяч человек стало жертвами коронавируса.
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