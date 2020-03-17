Экскурсии в нацпарк "Лосиный остров" приостановят до 10 апреля из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Нацпарк "Лосиный остров" временно приостановил все экскурсии до 10 апреля в связи с угрозой распространения в городе Москве коронавирусной инфекции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Информация о возобновлении работы экологических центров нацпарка будет размещена на официальном сайте и в соцсетях.

Временно закрываются Московский зоопарк, Большой Московский цирк и парк "Остров мечты".

Частично отменяет массовые мероприятия и ВДНХ. Временно закрываются музеи, выставки, образовательные и культурные центры, предприятия общественного питания и учреждения досуга, рассчитанные на прием 50 и более посетителей.

Ранее в Москве ввели ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Это касается и других мероприятий на базе городских центров соцобслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

По последним данным на 17 марта, в России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

В РФ создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее Сергей Собянин.

