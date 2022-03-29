В Еврокомиссии отказались оплачивать поставки российского газа рублями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Выводы стран "Большой семерки" (G7) по вопросу оплаты поставок российского газа рублями относятся и к позиции Европейского союза. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.
Он напомнил, что ЕС участвовал в обсуждении G7, на котором было отвергнуто требование Владимира Путина.
"Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро", – цитирует Мамера "Интерфакс".
Ранее министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что лидеры Британии, Германии, Италии, Франции, Канады, США и Японии согласились не удовлетворять соответствующее требование России. По их мнению, такое условие идет вразрез с положениями действующих контрактов.
До этого Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Выполнять требование президента России отказались итальянская компания Eni и Франция. Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки заявил, что страна пока не понимает, каким образом будет осуществляться оплата российского газа в рублях. На требование также отреагировали власти Словении и Сербии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления Запада отметил, что "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять оплату рублями технически и логистически.
Зарубежные компании могут за евро и доллары купить рубли и оплатить ими газ – Песков
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