Бизнесмен Арам Габрелянов приобрел телеграм-канал Baza

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Основатель холдинга News Media Арам Габрелянов стал владельцем телеграм-канала Baza. Об этом бизнесмен рассказал в интервью газете РБК.

Габрелянов приобрел все 100% доли интернет-издания. При этом он подчеркнул, что канал не войдет в состав холдинга.

Однако источники СМИ утверждают обратное. По их данным, сделка по интеграции Baza к News Media близка к завершению.

Сделка прошла на фоне возбужденного уголовного дела на главного редактора канала Глеба Трифонова. В июле в его в квартире и в офисе здания провели обыски, силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы в их офисе.

В тот же день стало известно, что оперативники пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. Выяснилось, что сотрудники СК отследили факты получения полицейскими вознаграждений от журналистов.

В результате Трифонова и продюсера телеграм-канала Татьяну Лукьянову задержали и арестовали в Москве по подозрению в даче взятки. В сентябре им изменили меру пресечения на домашний арест вместо заключения в СИЗО. Под стражей они пробудут до 20 октября. Оба признали вину.

Также были арестованы трое полицейских – начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, а также старший оперуполномоченный угрозыска отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов.

