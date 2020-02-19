Неизвестные "заминировали" храм Христа Спасителя и корпус сельхозакадемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Храм Христа Спасителя и один из корпусов Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева проверяют после сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

Утром 11 районных судов Москвы получили анонимные сообщения по электронной почте с угрозами взрыва.

Речь идет о Щербинском, Савеловском, Басманном, Лефортовском, Чертановском, Измайловском и Нагатинском районных судах. Анонимные сообщения поступили также в Тимирязевский, Головинский, Коптевский и Гагаринский районные суды. Все угрозы не подтвердились.

Волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась еще в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют электронные письма с угрозами взрывов в школы, суды, вокзалы, торговые центры и в метро.

Из-за рассылок о "минировании" в России заблокирован сервис Protonmail. 23 января ФСБ выявила еще один ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". Речь идет об информационном ресурсе зарубежного сервиса Startmail.com, сейчас его заблокировали.