В Бурятии продлили ограничения доступа на гору Мунку-Сардык из-за риска схода лавин

Из-за опасности схода лавин ограничения доступа для туристов на гору Мунку-Сардык в Бурятии продлили до 11 мая, сообщили в региональном главке МЧС.

В ведомстве призвали отказаться от выходов в горы и указали на необходимость соблюдать правила безопасности при нахождении и работе в лавиноопасных зонах, а также при движении по дорогам вдоль горных массивов.

21 апреля стало известно о гибели трех человек из-за переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии. Тела были найдены перед подъемом на вершину Мунку-Сардыка, спустить их удалось 22-го числа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования правоохранители задержали директора, его заместителя и гида турфирмы, зарегистрированной в Красноярске. Им предъявили официальное обвинение.

Кроме того, 24 апреля туристическая группа из семи человек, которая, предварительно, не была зарегистрирована в МЧС, совершала восхождение к пику Конституции. В какой-то момент на перевале "26-го партийного съезда" на них сошла лавина.

Трое оказались в стороне от схода, но получили травмы. Они смогли сообщить о ЧП по рации. Остальных туристов накрыло лавиной. Спасатели нашли тела четверых туристов, ставших жертвами схода лавины, поисково-спасательные работы на месте ЧП полностью завершены.

