Ситуация с COVID-19, состояние экономики и Белоруссия: о чем говорил Владимир Путин

Владимир Путин дал большое интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилеву. В ходе беседы он прокомментировал протесты в Белоруссии, рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в России и о разработке отечественной вакцины, а также оценил состояние российской экономики. Рассказываем подробнее, о чем говорил президент.



Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

О ситуации в Белоруссии

Владимир Путин в ходе интервью рассказал, что в непростой ситуации в Белоруссии РФ ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем многие другие страны, в том числе европейцы и американцы. Он также отметил, что Россия рассчитывает на мирное урегулирование политического кризиса в соседнем государстве.

"Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем", – заявил Путин.

Также, по мнению президента, на процессы в Белоруссии пытаются влиять извне ради определенных политических интересов. А задержание 33 россиян на территории республики Путин расценил как акцию американских и украинских спецслужб.

"На самом деле, их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании", – отметил Путин.

Кроме того, президент добавил, что по просьбе его белорусского коллеги Александра Лукашенко в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он пока не будет задействован.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", – заявил президент.



Путин заявил о появлении второй вакцины против коронавируса в России

О коронавирусе

Путин выразил надежду, что второй волны коронавируса в России не будет. Он надеется, что пиковая отметка заболеваемости пройдена.

"Во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное – жизнь и здоровье людей. Эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик – я надеюсь, нам удалось пройти пик – вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы", – заявил президент.

По его словам, в стране достаточно много заболевших COVID-19, но при этом низкий показатель смертности. Глава государства назвал это признаком готовности системы здравоохранения к мобилизации. Кроме того, в восьми регионах России популяционный иммунитет к коронавирусу превысил 25%, уточнил он.

Также Путин обратил внимание, что пандемия еще не закончилась, поэтому россиянам следует продолжать соблюдать меры безопасности и быть более дисциплинированными.

"Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Иметь это в виду и попросить их по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты", – добавил Путин.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

О вакцине

Российский лидер сообщил, что отечественная вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. Он пояснил, что специалисты провели доклинические и клинические испытания на животных и добровольцах. Кроме того, по словам Путина, вакцину опробовала и его дочь.

"Совершенно очевидно для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери они появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо", – добавил глава страны.

Президент также выразил уверенность, что и вторая российская вакцина от новосибирского института "Вектор", которая появится в сентябре, будет надежной и эффективной. По его мнению, две российские вакцины в дальнейшем будут конкурировать между собой из-за своей эффективности и безопасности.



Об экономике

В ходе беседы Владимир Путин заявил, что пик экономических проблем из-за пандемии коронавируса в РФ уже был пройден.

"Во-первых, считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. В общем здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено", – пояснил глава государства.

По его словам, золотовалютные резервы страны растут, несмотря на пандемию, что создает "дополнительную подушку безопасности". Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что лучше бы, если цены на нефть были выше, чем сейчас. Ко всему прочему, российский лидер добавил, что в 2020 году уровень инфляции в стране может составить порядка 3,4-3,41%.