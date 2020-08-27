Анонсировано большое интервью Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал ведущему ВГТРК Сергею Брилеву большое интервью по актуальным темам, сообщает "Россия 24".

Трансляция состоится в эфире телеканала 27 августа в 14:00 мск.

В мае в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Владимир Путин сообщил, что российская национальная идея заключается в патриотизме. При этом он подчеркнул, что патриотизм "не должен быть квасным, затхлым и кислым".

По мнению президента, это понятие заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед, а не зацепках на ее героическом прошлом.