Путин рассказал о национальной идее в России

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин считает, что российская национальная идея заключается в патриотизме. Об этом он сообщил в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть", – заявил президент, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
При этом он подчеркнул, что патриотизм "не должен быть квасным, затхлым и кислым". По мнению президента, это понятие заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед, а не зацепках на ее героическом прошлом.
Российский лидер сказал, что следует смотреть "в не менее героическое и успешное будущее России".
Накануне он поздравил россиян с 9 Мая и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Памятные мероприятия 9 Мая с участием Путина не были массовыми из-за пандемии. Он пообещал, что после снятия ограничений 75-летие Дня Победы отметят с соответствующими почестями.
Путин также провел смотр Президентского полка – одной из наиболее элитных частей российской армии. В своем обращении глава государства выразил уверенность в том, что мир через десятилетия и века будет помнить о подвиге советских воинов.
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