Потери года: какие знаменитости умерли в 2022-м

В 2022 году мир потерял видных политиков, государственных деятелей, актеров, певцов и ученых. С некоторыми из них ушла целая эпоха. Вспоминаем самых ярких персон, которые умерли в этом году.



Михаил Горбачев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый и последний президент СССР умер 30 августа на 92-м году жизни. С именем Горбачева связаны такие исторические события, как перестройка, "сухой закон", вывод советских войск из Афганистана и политика гласности (публикация запрещенных в СССР литературных произведений, например повесть Михаила Булгакова "Собачье сердце"; появление первых негосударственных телеобъединений).

При нем реабилитировали более миллиона незаконно осужденных советских граждан, а также началось освобождение политзаключенных. Например, из ссылки вернули одного из лидеров диссидентского движения академика Андрея Сахарова. При Горбачеве была ликвидирована политическая монополия компартии на власть и сформировалась многопартийная система.

Первого президента Советского Союза считают самым неоднозначным политиком последнего столетия. Одни называют его слабохарактерным и винят в развале СССР. Другие же, наоборот, ставят в пример человечность Горбачева. Говорят о том, что власть его не испортила.



Леонид Куравлев

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Народный артист РСФСР умер после тяжелой болезни 30 января. Ему было 85 лет. Куравлев никогда не мечтал стать актером. Он подал документы во ВГИК, потому что для поступления не нужны были точные науки, которые ему давались с большим трудом. Будущий артист прошел в театральный институт со второго раза.

За свою актерскую карьеру он сыграл более 200 ролей. Куравлев особенно запомнился зрителям по фильмам "Иван Васильевич меняет профессию" в образе Жоржа Милославского и Хомы Брута в "Вие". В последние годы он меньше снимался, но не потому, что стал менее востребованным. По словам артиста, сценарии, которые ему предлагали, не соответствовали высоким стандартам советского кинематографа.



Елизавета II

Королева Великобритании скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Елизавета взошла на престол в 25-летнем возрасте и стала вторым по продолжительности пребывания на троне монархом в истории человечества – более 70 лет. Она дала слово, что всю жизнь посвятит служению народу и великой империи. И сдержала свое обещание.

При ней британская монархия стала более открытой. Например, в Букингемский дворец начали водить экскурсии. Кроме того, информация о главных событиях из жизни членов королевской семьи стала публичной. Запомнилась королева и своим фирменным стилем, в особенности шляпками, которых, по слухам, у нее было более пяти тысяч в коллекции, а также любовью к породе собак корги. Ее смерть вызвала глубокий эмоциональный отклик не только в Соединенном Королевстве, но и в других частях света.



Борис Моисеев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заслуженный артист России, певец и танцор умер 27 сентября в возрасте 68 лет. Моисеев перенес два инсульта в 2010 и 2015 годах, из-за которых прекратил активную концертную деятельность. По данным СМИ, последний настиг его незадолго до смерти.

Свой творческий путь Моисеев начал как танцовщик, работал в шоу Аллы Пугачевой. В 1990-е годы занялся сольной карьерой. В частности, постановкой шоу-спектаклей, в которых участвовал сам, а также записывал собственные песни. В общей сложности Моисеев выпустил больше десяти альбомов. Среди самых популярных песен исполнителя – "Голубая луна", "Звездочка", "Петербург – Ленинград" в дуэте с Людмилой Гурченко и другие хиты. Его яркие и эпатажные образы, манера держаться на сцене навсегда оставили след в отечественной поп-культуре.



Владимир Жириновский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер партии ЛДПР скончался 6 апреля после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Жириновский был депутатом всех созывов Госдумы. Вместе с тем шесть раз баллотировался на пост президента и за это достижение попал в Книгу рекордов России. В выборной гонке Жириновский ни разу не поднимался выше третьего места. Зато стал любимцем публики за острые и прямолинейные высказывания.

Например: "Россия требует только жесткости – только здесь была революция, только здесь победили фашизм, только мы остановили монголов. Мы страна, которая может делать великие дела, но раз в 100 лет, не чаще", – отметил Жириновский в 2001 году.

В свой 75-й юбилей он заявил, что считает себя счастливым человеком: "Я единственный сказал все, что хотел. Остальные политики подконтрольны, а я сам себе хозяин. Цель моей жизни – помочь России, нашим гражданам, вот и все".



Юрий Шатунов

Бывший солист группы "Ласковый май" умер 23 июня от обширного инфаркта в 48 лет. Детство и юность Шатунова были непростыми. После смерти матери он бродяжничал, затем попал в школу-интернат, где познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Вместе они создали группу "Ласковый май".

Вряд ли 13-летний воспитанник интерната мог предположить, что так быстро превратится во всенародного кумира. Песням в исполнении Шатунова в конце 1980-х подпевала вся страна. "Белые розы", "Седая ночь", "Лето" и другие хиты группы буквально каждый знал наизусть.

На пике славы "Ласковый май" давал по восемь концертов в день. Однако такой оглушительный успех продлился недолго. На фоне ссоры с менеджером коллектива Андреем Разиным Шатунов покинул группу в 1991 году. Чуть позже, в 1992 году, она распалась. Сам Шатунов начал сольную карьеру. Но в сердцах фанатов он навсегда остался голосом "Ласкового мая".

