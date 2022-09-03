Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой. Похороны прошли при участии роты почетного караула.

До этого в Колонном зале Дома советов прошла церемония прощания с элементами государственных похорон.

Владимир Путин не присутствовал на церемонии из-за плотного рабочего графика. Президент возложил цветы к гробу Горбачева в Центральной клинической больнице в Москве в четверг, 1 сентября.

Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года.

Соболезнования в связи со смертью последнего главы СССР выразили российские и зарубежные политики, в числе которых президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Американский лидер подчеркнул, что Горбачев верил в "гласность" и "перестройку" не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народов Советского Союза после "долгих лет изоляции и лишений".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, память экс-лидера СССР могут увековечить, если соответствующее решение примет Путин или городские власти.



Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева



