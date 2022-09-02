Песков объяснил, почему Путин не сможет принять участие в церемонии прощания с Горбачевым

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин не сможет принять участие в официальной церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, которое пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома союзов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, в субботу, в день прощания с политиком, у Путина будет занят целый день. В частности, отметил Песков, президент будет проводить совещания, встречи и международный телефонный разговор. Кроме того, Путину необходимо подготовиться к выступлению на дальневосточном форуме.

"Поэтому много очень завтра (дел). Завтра полноценный, очень напряженный рабочий день", – пояснил Песков.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер также рассказал, что на церемонии прощания с Горбачевым Германию представит сотрудник посольства в Москве. По его словам, германский посол Геза Андреас фон Гайр получил положительный тест на COVID-19, поэтому не сможет лично присутствовать на прощании.

Последний советский лидер Михаил Горбачев умер 30 августа в возрасте 91 года. Политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни в Центральной клинической больнице в Москве.

Путин простился с Горбачевым в Центральной клинической больнице в Москве 1 сентября. Он возложил цветы к гробу политика перед тем, как отправиться в запланированную поездку в Калининград.

Церемония прощания с элементами государственных похорон состоится в 12:00 3 сентября в Колонном зале Дома союзов. В этот же день экс-президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

