Церемонию прощания с Горбачевым перенесли на 2 часа

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Начало церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, запланированной на субботу, 3 сентября, перенесли с 10:00 на 12:00. Об этом сообщается на сайте Горбачев-Фонда.

"Изменение времени церемонии прощания с Михаилом Сергеевичем Горбачевым 3 сентября 2022 года с 10:00 до 12:00", – говорится в сообщении.

Последний советский лидер Михаил Горбачев умер 30 августа в возрасте 91 года. Политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни в Центральной клинической больнице в Москве.

Прощание с Горбачевым пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома союзов. Траурная церемония будет включать элементы государственных похорон. В этот же день экс-президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.