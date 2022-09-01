Прощание с Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон – Песков

Фото: ТАСС/AP Photo/Ivan Sekretarev

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон.

"Там будут элементы государственных похорон", – передает ТАСС его слова.

Песков добавил, что будет почетный караул, прощание, государство также намерено оказать помощь в организации похорон.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года 30 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. Известно, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Также сообщалось, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Позднее представитель Горбачев-фонда Владимир Поляков заявил, что церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома союзов.

В свою очередь, Владимир Путин простился с умершим экс-президентом СССР, возложив цветы к его гробу в Центральной клинической больнице в Москве. Песков пояснил, что Путин принял решение проститься с Горбачевым в четверг, поскольку его рабочий график не позволил бы ему сделать это в рамках общей траурной церемонии в субботу.