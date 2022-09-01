Прощание с Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон – Песков

Фото: ТАСС/AP Photo/Ivan Sekretarev
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон.
"Там будут элементы государственных похорон", – передает ТАСС его слова.
Песков добавил, что будет почетный караул, прощание, государство также намерено оказать помощь в организации похорон.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года 30 августа. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. Известно, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Также сообщалось, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.
Позднее представитель Горбачев-фонда Владимир Поляков заявил, что церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома союзов.
В свою очередь, Владимир Путин простился с умершим экс-президентом СССР, возложив цветы к его гробу в Центральной клинической больнице в Москве. Песков пояснил, что Путин принял решение проститься с Горбачевым в четверг, поскольку его рабочий график не позволил бы ему сделать это в рамках общей траурной церемонии в субботу.
Прощание с Горбачевым состоится 3 сентября в Доме союзов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: