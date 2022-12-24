Юмориста Александра Пономаренко похоронят в Новочеркасске 26 декабря

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Юмориста Александра Пономаренко похоронят на новом кладбище в Новочеркасске, на родине артиста, в понедельник, 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Церемония состоится в 14:00.

Власти города пообещали оказать семье любую помощь, о которой они попросят.

О смерти юмориста стало известно 24 декабря. Эту информацию подтвердил брат-близнец артиста Валерий Пономаренко.

Телеведущий Андрей Малахов поведал, что Пономаренко умер в 55 лет в результате онкологии. По данынм СМИ, юмористу диагностировали рак желудка четвертой степени, который сопровождался метастазами в легкие.



Умер известный юморист Александр Пономаренко

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