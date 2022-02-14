Юрист назвал дискриминацией решение МОК не награждать российских фигуристов

Спортивный арбитражный суд (СAS) разрешил Камиле Валиевой выступить в одиночных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Ранее российская спортсменка оказалась в центре допинг-скандала, в ее декабрьской пробе обнаружили запрещенный препарат. Международные организации требовали, чтобы Валиеву не допустили на лед, однако суд встал на сторону фигуристки. Разбираемся, что это означает для спортсменки.



Награда не нашла героя

Фото: AP Photo/David J. Phillip

Допинговый скандал в Пекине разгорелся после того, как сборная России в составе с 15-летней Камилой Валиевой выиграла золото Олимпиады в командных соревнованиях фигуристов. Организаторы не спешили вручать медали российским спортсменам, ссылаясь на некие юридические моменты. Как выяснилось, задержка была связана с результатами допинг-теста Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что тест спортсменки от 25 декабря 2021 года показал положительный результат на триметазидин. Препарат, который используют для профилактики приступов стенокардии при ишемической болезни сердца, запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2014 года.

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что результаты командного турнира фигуристов не могут быть автоматически пересмотрены, так как положительный допинг-тест сдан не во время Игр в Пекине. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сначала временно отстранило Валиеву от тренировок, но 9 февраля запрет был снят. С таким решением Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) не согласились и подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

14 февраля стало известно, что CAS встал на сторону российской спортсменки и позволил ей продолжить участие на Олимпиаде.





из сообщения Спортивного арбитражного суда (CAS) Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены.

Суд напомнил, что решение по Валиевой принято с учетом ее статуса "защищенной персоны". Он присваивается спортсменам до 16 лет. Кроме того, суд указал, что о тесте фигуристки сообщили слишком поздно. Проба была взята еще 25 декабря, однако о ее результате всех заинтересованных лиц оповестили лишь 8 февраля.

Еще до начала заседания в РУСАДА объяснили, что лаборатория в Стокгольме, где находился тест Валиевой, не передала информацию вовремя из-за вспышки коронавируса среди персонала. При этом глава ОКР Станислав Поздняков назвал данную ситуацию "очень-очень странной" из-за того, что результаты пробы обнародовали ровно после победы российских фигуристов в командных соревнованиях 7 февраля.

"Позднее извещение о положительной допинг-пробе – крайне неудачное обстоятельство, поскольку оно затрагивает не только спортсменку, но и организаторов Олимпийских игр. Иными словами, мы бы не рассматривали это дело, если бы процедуры тестирования были бы завершены за неделю или десять дней, что является стандартом на Олимпиадах", – сообщил на брифинге после заседания суда генеральный директор CAS Мэтью Риб.

При этом на прошедшем суде не разбирали судьбу медалей российских фигуристов в командных соревнованиях. Эту ситуацию рассмотрят отдельно, рассказали в CAS.

Благодаря решению суда Валиева сможет принять участие в одиночных соревнованиях фигуристок 15 февраля. В короткой программе она выйдет на лед под номером 26. По мнению специалистов, Валиева – одна из главных претенденток на золото. Но если ей и удастся завоевать награду, то в Пекине ее не вручат. В МОК заявили, что если Валиева попадет на пьедестал в личных соревнованиях, церемония награждения будет отменена. Кроме того, завоеванное в командных соревнованиях золото российские фигуристы в Китае тоже не получат.



"WADA разочаровано"

Фото: AP Photo/Jeff Roberson

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заседания Спортивного арбитражного суда заявил, что вся страна желает Камиле Валиевой выиграть на Играх в Пекине.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду. Мы желаем это каждому спортсмену. Это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен идет к своей мечте. Мы, безусловно, рады, что все-таки Камила сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете.

При этом ситуацию с отменой церемонии награждения с участием российских фигуристов Песков комментировать не стал.

"Это я не буду комментировать. Вы понимаете, что речь идет о серьезной работе и юристов, и представителей нашего российского Олимпийского комитета. И РУСАДА, и WADA. Эта работа продолжается. Давайте не будем комментариями мешать этой работе", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что арбитры CAS были профессиональны и принципиальны и тщательно разобрались в деле Валиевой. По его словам, суд учел, что отстранение 15-летней спортсменки от личных соревнований нанесло бы ей непоправимый вред. Валиева заслужила продолжить выступление в Пекине, обратил внимание Матыцин.

"В командных соревнованиях Камила показала восхитительное катание, которое покорило весь мир, стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. Мы желаем Камиле большого успеха в личных соревнованиях. Вся страна болеет за нее и всю нашу сборную! Уверен, наша поддержка поможет ей добиться новых блестящих побед", – подчеркнул министр спорта РФ.

В Международном агентстве допинг-тестирования отметили, что РУСАДА продолжит расследование дела Валиевой. В Международном союзе конькобежцев вердикт CAS приняли к сведению, подчеркнув, что уважают решение суда отменить временное отстранение фигуристки. При этом во Всемирном антидопинговом агентстве не стали скрывать, что разочарованы итогами дела в отношении спортсменки.

"WADA признает оглашенное решение CAS об отмене временного отстранения Валиевой. Апелляция в CAS по делу была основана на позиции WADA, что решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения спортсменки не соответствовали положениям Всемирного антидопингового кодекса. Поэтому WADA разочаровано сегодняшним решением CAS", – объяснили свою позицию в организации.

Кроме того, в WADA сообщили, что допинг-пробу Валиевой не отметили как приоритетную при передаче в лабораторию агентства. По этой причине специалисты не знали, что тест нужно проверить в ускоренном режиме, заявили в организации. Теперь в деле Валиевой будет разбираться независимый отдел разведки и расследований WADA. Кроме того, агентство проверит окружение фигуристки.



"Камила, мы с тобой!"

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев в беседе с Москвой 24 отметил, что решение Спортивного арбитражного суда в отношении Камилы Валиевой его не удивило. Результаты командных соревнований вряд ли отменят, так как положительная допинг-проба спортсменки была сдана 25 декабря и никак не могла повлиять на выступления на Олимпиаде, считает эксперт. Нет оснований и для наказания персонально Валиевой, уверен Алексеев.



"Пока для карательных решений в отношении Валиевой оснований нет. С учетом того, что у нее статус "защищенной персоны" в силу возраста, концентрация вещества в пробе мизерная, и взята она была 25 декабря. Значит, это никак не могло повлиять на результат спортивного мероприятия. Тем более что этот препарат никак не улучшает спортивные результаты", – уточнил он.



С учетом всех обстоятельств и вердикта Спортивного арбитражного суда в пользу спортсменки решение МОК отменить церемонии награждения российских фигуристов Алексеев назвал политизированным и необоснованным. Это неправомерные действия, которые противоречат Олимпийской хартии, подчеркнул юрист.





Сергей Алексеев председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Это в определенной степени дискриминация спортсмена, который на данный момент абсолютно невиновен. Поэтому нет никаких оснований для каких-либо ограничений в отношении Валиевой. Нарушается принцип равных стартовых условий, одинаковых прав доступа к спортивным соревнованиям, провозглашенных в Олимпийской хартии, и запрета на вмешательство политики в спорт.

Пока разбирательства по делу о допинг-скандале продолжаются, россияне стараются поддержать Валиеву и других спортсменов в соцсетях. "Лично я буду смотреть этот турнир только ради Камилы. Ты чемпион, боец и победитель, Камила Валиева! Пожалуйста, не забывай об этом", – пишут одни. "У тебя все получится! Главное забудь о плохом!" – отмечают другие.

Пользователи соцсетей также запустили в TikTok и Instagram флешмоб. Они делятся фотографиями и видео с Валиевой, сопровождая посты хештегами #Камиланашезолото и #ЯМыКамилаВалиева.

Кроме того, столичные улицы украсили баннеры и щиты со словами поддержки фигуристке. "Камила, мы с тобой!" – написано на них. На табло некоторых московских зданий также появились изображения с аналогичным посланием.