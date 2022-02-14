Песков выразил надежду на скорейшее вручение фигуристам ОКР золота

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что участники команды ОКР, выигравшие командный турнир фигуристов на Олимпиаде в Пекине, получат свои награды. Об этом сообщает РИА Новости.

"...что касается нашей золотой медали… Мы надеемся, что она будет скоро вручена. Хотя, конечно, какие-то там еще процедуры могут влиять, будет активная работа (вестись. – Прим. ред.) со стороны наших спортивных властей. Эта работа продолжается и будет продолжаться", – заявил представитель Кремля.

Также пресс-секретарь президента пожелал успехов фигуристке Камиле Валиевой, которой разрешили продолжать выступления на Олимпийских играх в женском одиночном катании.

"Мы, как и все, рады, что все-таки Камила сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете", – отметил Песков.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Позднее стало известно, что речь идет о 15-летней Камиле Валиевой.

Спортсменка была временно отстранена от тренировок, но данное решение впоследствии отменили. Апелляции на него подали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить фигуристку ОКР Камилу Валиеву до личных соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. При этом заявления, поданные Международным олимпийским комитетом (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным союзом конькобежцев (ISU), были отклонены.

Позднее МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде, в рамках которого сборная ОКР завоевала золото. В комитете сочли нецелесообразной церемонию, на которой будет присутствовать спортсмен с положительной допинг-пробой. При этом там подчеркнули, что нарушение антидопинговых правил Камилой Валиевой пока не было установлено.

