"Позвольте послабления": как живут Блиновская и Чекалины после уголовных дел

В среду, 21 июня, суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской, которая проходит по делу о неуплате налогов. Автор марафонов уже покрыла 30 из более 900 миллионов рублей задолженности. В похожую ситуацию ранее попали блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг. Они полностью выплатили свой долг в 311 миллионов рублей. Рассказываем, что сейчас происходит в жизни звезд соцсетей, оказавшихся в центре налогового скандала.
Продление ареста
В столице Пресненский суд 21 июня рассмотрел ходатайство следствия о продлении домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Следствие настаивало, что звезда соцсетей может попытаться скрыться, а также воздействовать на свидетелей.
Вместе с тем адвокат Блиновской сообщила, что автор марафонов частично возместила долг. "Мы понимаем, что сумма неуплаченных налогов высокая, мы пытаемся ее возместить, сейчас речь идет о 30 миллионах рублей, Елена и ее семья делают все, чтобы продолжать это делать", – подчеркнула юрист.
Сама блогер, выступая в суде, расплакалась и попросила изменить ей меру пресечения на запрет определенных действий.
Она отметила, что полностью признала вину, сотрудничает со следствием и никуда бежать не собирается, поскольку "патриот своей страны". Блогер добавила, что не посетила выпускной сына, пропустила операцию и праздники младших детей. Несмотря на просьбы, суд до 26 июля продлил звезде соцсетей срок домашнего ареста. Блогер отбывает его в собственном элитном коттедже в Подмосковье.
Риск новых дел?
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины в мае полностью погасили долг по налогам в размере 311 миллионов рублей. Средства паре пришлось взять взаймы, поскольку их счета арестованы, рассказал адвокат семьи Константин Третьяков.
В интервью Вячеславу Манучарову Лерчек рассказала, почему не оплачивала налоги в полном объеме. По ее словам, специальных схем они с супругом не придумывали.
Блогер уточнила, что всем занималась ее команда. "Они использовали то, что сейчас называется "схемой Лерчек" – вместо 35% выплачивалось шесть. Я жалею, что так произошло. Мне сложно, я устала", – объяснила Чекалина.
По словам ее мужа, как только паре разрешат, они полетят на море, поскольку "надо как-то психику восстановить свою". Супруги планируют продолжать развивать косметический бренд, но без использования интернета, а также продавать курсы.
Вместе с тем общественное движение "Ветераны России" обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность действий Чекалиных. Отмечается, что пара, вопреки судебному запрету, рекламирует продукцию своего косметического бренда в соцсетях друзей-блогеров. Также общественники просят проверить качество самой продукции.
Читайте также