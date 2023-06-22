"Позвольте послабления": как живут Блиновская и Чекалины после уголовных дел

В среду, 21 июня, суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской, которая проходит по делу о неуплате налогов. Автор марафонов уже покрыла 30 из более 900 миллионов рублей задолженности. В похожую ситуацию ранее попали блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг. Они полностью выплатили свой долг в 311 миллионов рублей. Рассказываем, что сейчас происходит в жизни звезд соцсетей, оказавшихся в центре налогового скандала.



Продление ареста

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

В столице Пресненский суд 21 июня рассмотрел ходатайство следствия о продлении домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Следствие настаивало, что звезда соцсетей может попытаться скрыться, а также воздействовать на свидетелей.

Вместе с тем адвокат Блиновской сообщила, что автор марафонов частично возместила долг. "Мы понимаем, что сумма неуплаченных налогов высокая, мы пытаемся ее возместить, сейчас речь идет о 30 миллионах рублей, Елена и ее семья делают все, чтобы продолжать это делать", – подчеркнула юрист.





Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда та попыталась покинуть страну на арендованном автомобиле. В отношении нее возбудили уголовное дело о неуплате налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Суд отправил автора марафонов под домашний арест и запретил пользоваться интернетом. Ее мужу Алексею Блиновскому предъявили обвинение в пособничестве в неуплате налогов. Ему запрещены определенные действия. Счета пары арестованы.

Сама блогер, выступая в суде, расплакалась и попросила изменить ей меру пресечения на запрет определенных действий.





Елена Блиновская блогер Прошу суд изменить меру пресечения или позволить мне послабления, чтобы я могла выходить с детьми на детскую площадку, посещать храм, гулять с собаками, хотя бы раз в неделю ездить в Москву, чтобы гасить задолженность и посещать врача. Также дважды в неделю прошу разрешить мне выезжать в супермаркет для покупки товаров.

Она отметила, что полностью признала вину, сотрудничает со следствием и никуда бежать не собирается, поскольку "патриот своей страны". Блогер добавила, что не посетила выпускной сына, пропустила операцию и праздники младших детей. Несмотря на просьбы, суд до 26 июля продлил звезде соцсетей срок домашнего ареста. Блогер отбывает его в собственном элитном коттедже в Подмосковье.



Риск новых дел?

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины в мае полностью погасили долг по налогам в размере 311 миллионов рублей. Средства паре пришлось взять взаймы, поскольку их счета арестованы, рассказал адвокат семьи Константин Третьяков.





Чекалины попали в уголовную хронику в марте этого года. Их обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Чуть позже в отношении супругов возбудили еще одно дело – об отмывании денег в особо крупном размере. Блогерам также запретили пользоваться интернетом.

В интервью Вячеславу Манучарову Лерчек рассказала, почему не оплачивала налоги в полном объеме. По ее словам, специальных схем они с супругом не придумывали.





Валерия Чекалина блогер Мы просто узнали о возможности дробить налоги. Это было вокруг нас. Коллеги по цеху так же делали. Все произошло по глупости. Когда поняли, что делаем что-то неправильно, было уже поздно.

Блогер уточнила, что всем занималась ее команда. "Они использовали то, что сейчас называется "схемой Лерчек" – вместо 35% выплачивалось шесть. Я жалею, что так произошло. Мне сложно, я устала", – объяснила Чекалина.

По словам ее мужа, как только паре разрешат, они полетят на море, поскольку "надо как-то психику восстановить свою". Супруги планируют продолжать развивать косметический бренд, но без использования интернета, а также продавать курсы.

Вместе с тем общественное движение "Ветераны России" обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность действий Чекалиных. Отмечается, что пара, вопреки судебному запрету, рекламирует продукцию своего косметического бренда в соцсетях друзей-блогеров. Также общественники просят проверить качество самой продукции.

