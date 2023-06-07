Суд оставил в силе запрет определенных действий мужу Блиновской

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Мосгорсуд, учитывая позицию столичной прокуратуры, не изменил решение Пресненского районного суда о запрете Алексею Блиновскому определенных действий. Информация об этом появилась в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Отмечается, что суд не удовлетворил апелляционную жалобу защитника мужа Блиновской.

Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. В ходе допроса в Следственном комитете РФ он не признал свою вину.

15 мая суд запретил Блиновскому пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных случаев. Также фигуранту запретили общаться со всеми участниками процесса, кроме адвокатов, следователей и супруги.

27 апреля блогера Елену Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. По информации следствия, она применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы. Ей предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов.

Суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня 2023 года. Она признала вину и раскаялась в содеянном.

У Блиновской и ее супруга арестовали еще сотни млн рублей на 136 счетах – СМИ