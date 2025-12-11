Блогеру Никите Ефремову вынесли приговор за финансирование экстремистов

Суд приговорил блогера Никиту Ефремова (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) к 3 годам лишения свободы условно из-за финансирования экстремистской деятельности. Подробнее – в материале Москвы 24.

10 декабря суд приговорил 25-летнего блогера Никиту Ефремова к 3 годам условно с испытательным сроком на 3 года. Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности.

Следствие выявило, что Ефремов, находясь в Москве, оформил подписку на перевод денег "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК, признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ). В период с августа 2021 года по февраль 2022 года он семь раз перечислил средства на счет экстремисткой организации. Суд вынес приговор с учетом позиции гособвинителя, но в законную силу он пока не вступил.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера в конце ноября. Тогда же дело было направлено в суд. Само расследование Следственный комитет завершил 18 ноября. В пресс-службе ведомства отметили, что был проведен большой объем работы: в ходе следственных действий были изъяты и изучены выписки со счета Ефремова, которые доказали его вину.

При этом после первого допроса блогер отказался добровольно отдавать следствию свои гаджеты и пароли к ним. Позже Никита признал вину лишь частично.

В начале сентября Ефремова внесли в перечень террористов и экстремистов. На фоне этих новостей возлюбленная Никиты, блогер Дина Саева, удалила из социальных сетей все фото с находящимся под следствием избранником. Свой поступок она объяснила тем, что не хочет нарушать закон.

"В России распространение изображений признанных экстремистов может быть запрещено и квалифицироваться как административное или уголовное правонарушение", – написала Дина в своем блоге.

Блогера и предпринимателя Никиту Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево в августе по возвращении из Турции. Ему предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Блогера обязали являться по вызовам следователя в суд, а также соблюдать установленные запреты. Ему грозило до 8 лет лишения свободы.

Ефремов стал известен публике как блогер и бизнесмен. С другом они занимались продажей брендовой одежды и обуви. По данным СМИ, его клиентами были такие знаменитости, как Джиган, Баста, Регина Тодоренко и Нурлан Сабуров.

В октябре 2023 года Ефремов оказался в центре крупного скандала. Пользователь Сети AndrewMadeIt опубликовал видео, в котором заявил, что бренд рассылает оригинальные пары только блогерам и селебрити, а обычным покупателям отправляет подделки.

Автор ролика пожаловался на качество купленного товара – показал помятую, грязную коробку с плохо наклеенными стикерами и отсутствием сертификата подлинности. На блогера поступило заявление в полицию, и правоохранители начали проверку. По данным СМИ, вскоре после этого Ефремов покинул Россию и уехал в США.

После задержания Никиты в августе СМИ сообщили, что с начала года Ефремов не входит в управленческий состав и не является владельцем основанной им компании по продаже одежды и обуви. При этом у блогера осталась доля в бизнесе.