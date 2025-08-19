Отец задержанного блогера Никиты Ефремова заявил, что у него нет сына

Блогера Никиту Ефремова задержали в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в финансировании экстремисткой организации, после чего суд избрал создателю бренда Nikita Efremov меру пресечения в виде запрета определенных действий. В какие еще скандалы попадал прославившийся в социальных сетях предприниматель, читайте в материале Москвы 24.

Финансирование экстремистов

Блогер и предприниматель Никита Ефремов был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из Турции. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России. В ходе расследования выяснилось, что с сентября 2021 года по февраль 2022-го Ефремов перевел 6 тысяч рублей на счет "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России).

18 августа столичный суд избрал Ефремову меру пресечения в виде запрета определенных действий: блогер обязан своевременно являться по вызовам следователя или в суд, а также соблюдать один или несколько запретов. Уточняется, что ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Отец блогера, Владимир Ефремов, высказался о задержании Никиты в беседе с информационным агентством "Регнум".





Владимир Ефремов отец блогера Никиты Ефремова Я ничего вам не могу прокомментировать, у меня нет сына.

В свою очередь, возлюбленная Никиты, блогер Дина Саева, никак не комментирует ситуацию, при этом еще четыре дня назад девушка делилась видео с молодым человеком в своих соцсетях.

Ефремов активно вел блог и развивал бизнес по продаже брендовой одежды и обуви. По данным СМИ, в числе его покупателей были такие знаменитости, как Джиган, Тимати, Баста, Регина Тодоренко, Нурлан Сабуров.

После задержания бизнесмена, телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщил, что с начала года бизнесмен не является владельцем компании Nikita Efremov и не входит в управленческий состав. Но у него осталась доля, также блогер получает выплаты за использование его имени и периодически снимает ролики в магазинах.

"Все про паль"

Никита Ефремов начал предпринимательскую деятельность в 15 лет: по данным СМИ, вместе с бизнес-партнером Дмитрием Шапой приобрел пару кроссовок из лимитированной коллекции Канье Уэста для Adidas за 30 тысяч рублей, потратив четыре дня на ожидание в очереди, а затем перепродал их втрое дороже.

Позже блогер решил полноценно сосредоточиться на торговле обувью. Под брендом Nikita Efremov Дмитрий и Никита продолжили продажу кроссовок от Канье Уэста и Майкла Джордана.

В октябре 2023 года бизнесмен оказался в центре громкого скандала. Пользователь под ником AndrewMadeIt опубликовал в соцсетях видео, в котором заявил, что бренд Ефремова рассылает подлинную обувь блогерам и селебрити в обмен на рекламу, а обычным покупателям продает со склада поддельные пары.

Потребитель пожаловался на качество обуви и показал, в каком виде ему отправили товар: коробка была помятой и грязной с криво налепленными стикерами. Кроме того, у обуви не было сертификата подлинности.

В ответ представители Nikita Efremov заявили, что весь товар заказан у проверенных поставщиков, а обувь для пиара и подарков друзьям бренда отправляется из стока магазинов.

Скандал продолжился после заявления AndrewMadeIt в социальной сети, что сотрудники по безопасности и маркетингу Nikita Efremov запугивали его и пытались узнать личные данные его друзей. Также покупатель отметил, что Ефремов угрожал ему уголовным делом, если он не удалит видео или не вырежет "все про паль".

Через несколько дней на магазин Ефремова написали заявление, и полиция начала проверку в отношении всех магазинов сети Nikita Efremov. Часть кроссовок сразу изъяли для экспертизы. При этом PR-менеджер компании Вероника Тен заявила, что в бутиках прошла именно проверка, а не обыски.

По данным СМИ, вскоре после этого Никита Ефремов покинул Россию и уехал в США.



